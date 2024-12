Ilveggente.it - Europa League, i pronostici del 12 dicembre ore 18:45

Europa League, i pronostici del 12 dicembre ore 18:45

Mancano tre turni alla fine della fase a girone unico anche in Europa League, la cui nuova formula è identica a quella della "sorella maggiore", la Champions. Di conseguenza, la corsa per i primi 8 posti, che consentono di qualificarsi direttamente agli ottavi senza dover affrontare gli spareggi, è ufficialmente entrata nel vivo. In questo momento il Manchester United, principale favorito per la vittoria finale, sarebbe costretto a disputare i playoff e dunque a giocare due gare in più tra febbraio e marzo.

Pur essendo ancora imbattuti, i Red Devils sono solo dodicesimi ed hanno 4 punti in meno del trio che occupa attualmente la vetta, formato da Lazio, Athletic Bilbao ed Eintracht Francoforte.