Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, ultima possibilità per aderire. Le istruzioni dell’AdE

Leggi su Quifinanza.it

Il, con oggi 12 dicembre 2024, giunge effettivamente alle sue battute finali. Si chiude l’opzione per poterallo strumento attraverso la presentazione del Modello Redditi Integrativo.Proprio in vista di questa scadenza l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per accedere alla misura. Hanno ladialanche i titolari di partita Iva con dei debiti tributari superiori a 5.000 euro al 31 ottobre 2024. Ma soprattutto è possibile effettuare il versamento della maggiorazione del secondo acconto Irpef entro oggi 12 dicembre 2024.Ma entriamo nel dettaglio e vediamo chi può essere ancora interessato a cogliere al volo l’occasione pera questo strumento., di cosa si trattaStrumento riservato ai titolari di partita Iva, la scadenza ordinaria peralera lo scorso 31 ottobre 2024.