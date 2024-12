Anteprima24.it - Benevento, per ‘mordere’ il campionato serve il migliore Lamesta

Tempo di lettura: 2 minuti“Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. E’ una frase celebre pronunciata da Agata Christie scrittrice e drammaturga inglese, forse la più grande autrice di libri gialli della storia. Il suo aforisma calza a pennello per capire lo stato di forma di Davideche da un mese a questa parte sembra aver perso lo smalto dei giorni migliori non riuscendo ad incidere in maniera importante nel destino della Strega. Nel suo caso le “prove” sono anche più di tre perché nell’ultimo periodo mister Auteri contro Turris, Picerno, Avellino, Cerignola e Trapani lo ha sempre richiamato in anticipo in panchina nell’ultimo quarto di gara decidendo di privarsi del suo uomo più imprevedibile con il risultato ancora in bilico. Non è forse un caso, però, che il calo di rendimento di, assoluto protagonista della cavalcata dei giallorossi, sia coinciso con l’assenza di Mario Perlingieri, unico elemento in rosa capace per caratteristiche di esaltare gli inserimenti dei tre calciatori a supporto dell’unica punta nel consueto 4-2-3-1 che fino ad ora ha fatto le fortune dei giallorossi.