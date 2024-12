Ilfattoquotidiano.it - Banda dei dossier, l’ex superpoliziotto Carmine Gallo ha risposto per oltre 7 ore alle domande degli inquirenti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha parlato persette ore, ha mantenuto la promessa, “da servitore dello Stato che per 41 anni ha lavorato per le istituzioni”.– arrestato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano – hasu quegli accessi abusivi, grazie anche a poliziotti e finanzieri a libro paga, contestati nell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie del gruppo di Equalize. Un’indagine che ha svelato, con 6 misure cautelari eseguite il 25 ottobre, una sfilza di presuntiaggi illegali, con informazioni prelevate da banche dati strategiche e che avrebbero condizionato anche settori dell’economia e della politica.che sospetti rapporti con apparati di intelligence, anche stranieri, e proiezioni all’estero, come la “base” in Inghilterra e “la mano oscura che muoveva il sistema” di cui ha parlato anche unoarrestati, l’hacker Massimiliano Camponovo.