Atletico Galbiati | L’obiettivo è la salvezza

E’ quello del portiere Filippoil volto nuovo dell’Ascoli. La squalifica di quattro giornate di Thomas Pompei, rimediata nel derby contro l’Ancona, ha regalato al giovane estremo difensore una bella chance per dimostrare il proprio valore. Prima l’esordio in Coppa Italia contro la Samb, poi il recupero della sfida con l’Avezzano e ora tre gare da titolare contro Chieti, Vigor Senigallia e Teramo. E proprio allo stadio ‘Bonolis’ di Piano d’Accio è pure arrivata la prima imbattibilità. Filippo primo clean sheet stagionale contro un avversario forte. Che partita è stata? "Molto combattuta contro un avversario che ha una lunga storia alle sue spalle. Sono soddisfatto della prestazione della squadra. Per quanto riguarda il primo clean sheet sono contento e devo ringraziare tutti i ragazzi e lo staff perché solo insieme questi eventi possono concretizzarsi".