Lanazione.it - A Marassi un arbitro esperto . Aureliano vigilerà sulla gara

Il portiere Sarr si è allenato con il gruppo e tornerà tra i convocati per il match di sabato. Mister D’Angelo dovrà rinunciare ai soli Kouda e Vignali. Sul versante Sampdoria, ieri è stato ufficializzato il neo tecnico Leonardo Semplici che all’esordio si ritroverà di fronte lo Spezia da lui allenato nella seconda parte della stagione 2022-2023, culminata con la retrocessione in B. Dopo l’esonero di Gotti, Semplici ereditò una squadra quartultima in classifica, a soli due punti dalla terzultima Verona, in caduta libera viste le quattro sconfitte consecutive e il deludente pareggio di Empoli precedenti al suo arrivo. Il tecnico fiorentino non riuscì a invertire la parabola involutiva, complice anche una rosa falcidiata dagli infortuni, in primis quelli di Nzola e Holm, finiti in infermeria prima del suo arrivo perché infortunatosi nel match Atalanta-Spezia di Coppa Italia.