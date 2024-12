Ilrestodelcarlino.it - Volanti giocattolo e pergamene: il dono dei carabinieri ai piccoli pazienti

Ancona, 11 dicembre 2024 – Per tutti si avvicina il Natale, anche per i bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico “G. Salesi” che stamattina si sono svegliati con una speciale sorpresa. Una rappresentanza di militari del Comando provincialedi Ancona ha donato all’associazione Patronesse Salesi due auto elettriche “personalizzate” con la livrea dell’Arma. Il regalo è stato fatto aidegenti del reparto Chirurgia Pediatrica diretto da Giovanni Cobellis. La consegna delledi ‘Carabiniere valoroso’ L’iniziativa, fortemente voluta dal Comandante provinciale dell’Arma, colonnello Roberto Di Costanzo, rappresenta un piccolo gesto degli uomini e delle donne in divisa per portare un sorriso ai giovani, che potranno essere accompagnati verso la sala operatoria a bordo delle ‘’ radiocomandate.