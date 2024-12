Viterbo denuncia il marito 7 anni dopo | Mi portò in campagna e mi diede fuoco Ma tornai a casa per proteggere i miei figli

Leggi su Open.online

Per setteha tenuto nascosta la verità, in attesa che il più piccolo dei suoi trediventasse maggiorenne. Poi, alla cena del 18esimo compleanno, ha raccontato cosa era avvenuto 7prima, quando era stata ricoverata per gravi ustioni all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Non si era trattato di un incidente ma di una aggressione, messa in atto dal. E così poi la donna, convinta proprio dai, ha infineto l’uomo, tra il 2018 e il 2020. I fatti sono raccontati dalla testata locale TusciaWeb, con il processo in corso a. Nel 2013, questa la versione dell’accusa, la donna è scampata a un tentato femminicidio. Sarebbe stata portata indalche l’avrebbe poi cosparsa di benzina e le avrebbe dato. La donna era stata poi portata d’urgenza e in eliambulanza in ospedale, dove era rimasta ricoverata per tre mesi per le gravi ferite riportate sul corpo.