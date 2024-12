Lanazione.it - Traffico caotico a piazza della Vittoria: sensi unici irrazionali e incroci pericolosi

Spostarsi in macchina trae dintorni? Un bel ginepraio. Colpa di alcuni, che potrebbero essere rivisti. A condurre in un test nel, un residentezona, Lorenzo Baroni. "Si formano continue code, verso le 8 la mattina è una coda fissa dallaper tutta via Abba e oltre. Chi arriva dal sottopassaggioferrovia e va verso i Viali passa deve passare da via Abba buona parte va verso i viali, così come chi va verso il Ponte Rosso: sono costretti ad andare in via Ruffini e poi in via XX settembre" mostra il residente. "Chi deve andare al Ponte Rosso avrebbe un'alternativa più semplice se via Cadorna e via Vanini nel tratto centrale fosse inverso, ovvero verso la ferrovia: infatti non si capisce perché il tratto tra viaquello viaCernaia e via Puccinotti debba essere in senso contrario rispetto al resto di via Vanini.