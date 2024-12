Panorama.it - Third: lo splendido ritorno dei Winston brothers

La musica, quella davvero bella, che resiste al tempo, è spesso un mix inestricabile di lampi sperimentali e accessibilità. Chi è cresciuto negli anni Sessanta e Settanta lo ha capito assimilando brani come In the Court Of Crimson King ed Epitath dei King Crimson, Shine on you crazy diamond, Remember a day dei Pink Floyd o Moon in June dei Soft Machine. Sono quelli che abbiamo appena citato i principali riferimenti, con l'aggiunta dei Beatles e del primo Elton John, del power trio in formazione keyboard/bass/drum composto da Roberto Dell'Era (Rob, vocal, bass), Lino Gitto (Linnon, vocal, drums) ed Enrico Gabrielli (Enro, vocal, keyboards, woodwind). Rispetto agli guià ottimi album precedenti,è un disco più luminoso, meno complesso. Break the seal è un pezzo fenomenale, a tratti beatlesiano, a tratti prog, che si dipana lungo una jam di dodici minuti e mezzo godibile dal primo all'ultimo istante.