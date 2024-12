Puntomagazine.it - Tensioni in Siria: Russia Sostiene Assad, Khamenei Accusa USA e Israele

Leggi su Puntomagazine.it

internazionali, crisi sanitaria e lotta per la sicurezza: lacontinua a essere al centro di conflitti globali e emergenze umanitarie.La situazione incontinua a rimanere incerta e carica diinternazionali, con sviluppi significativi che coinvolgono, Iran, e le ONG internazionali.“al sicuro” inSerghei Ryabkov, viceministro degli esteri russo, ha confermato che l’ex presidenteno Bashar al-si trova in, “al sicuro“. Intervistato dalla NBC, Ryabkov ha sottolineato che laagisce in conformità con le circostanze straordinarie, senza però voler fornire al leaderno alcun tipo di protezione legale internazionale. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di una sua estradizione, Ryabkov ha ribadito che lanon è parte della Corte Penale Internazionale (CPI) e quindi non è obbligata a rispettarne le richieste.