Sondaggi | FdI al 30% tutto il centrodestra cresce Calo con beffa per Schlein e Conte

il, trainato da FdI, che raggiunge il 30%, calano i partiti della sinistra, con il Pd che scende al 24%. È la fotografia scattata dall’ultimo fra idi Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani.FdIancora nei: è al 30%. Bene tutta la coalizioneNel dettaglio, FdI guadagna lo 0,5% rispetto all’ultima rilevazione, datata 25 novembre, confermandosi di gran lunga primo partito. Ma a ottenere il segno più sono tutti i partiti del, con l’unica eccezione della Lega, che comunque resta stabile. In particolare, Forza Italia sale dello 0,2% attestandosi così al 9,1% e superando di poco la Lega che conserva il suo 9%. In crescita anche Noi Moderati, che sale dello 0,1%, arrivando allo 0,5% di consenso. Complessivamente, dunque, la coalizione di governo guadagna in due settimane quasi un punto, uno 0,8% che la porta al 48,6%.