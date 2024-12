Tg24.sky.it - Sciopero aerei 15 dicembre a Milano, Bari e Brindisi. Orari e voli garantiti. Cosa sapere

Il 15si preannuncia una giornata difficile per chi deve viaggiare in aereo: sono infatti previste diverse agitazioni, che coinvolgeranno aeroporti e lavoratori del settore in tutta Italia. Per questo si consiglia a tutti i passeggeri di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea, prima di recarsi in aeroporto, e di considerare eventuali alternative di viaggio per evitare possibili disagi. Infine, può essere utile monitorare eventuali aggiornamenti sui siti ufficiali di Enac e delle compagnie interessate.