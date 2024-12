La NBA sbarca in Europa | l’obiettivo di Silver è chiaro!

Leggi su Sportface.it

La NBA ha puntato all’. Adamvuole stravolgere la pallacanestro nel vecchio continente: contatti avviati.La NBA ha un nuovo obiettivo da portare a compimento in vista del prossimo futuro: creare una propria lega in. Adam, di fatto, vuole imprimere l’impronta della pallacanestro americana nel vecchio continente, mettendo alle strette l’Eurolega. Nell’ultimo periodo, si sono fatte sempre più intense e continue le voci di una possibile collaborazione tra FIBA e NBA per la realizzazione di un campionato autonomo in. Rumors che di recente hanno confermato proprio Adam, Commissioner della NBA, è stato molto diretto: “Ciò a cui pensiamo è un progetto che si aggiunga alla struttura esistente. Non vogliamo recare danni alle realtà continentali che già esistono, ma i campionati nazionali hanno investitori che perdono soldi ogni anno”.