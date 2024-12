Juventus-Manchester City oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco la, l’, latv edi, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di. La squadra bianconera arriva dalla vittoria ottenuta nello scorso turno contro l’Aston Villa e attualmente occupa un piazzamento che varrebbe la qualificazioneagli ottavi di finale: l’obiettivo è vincere ancora per scalare altre posizioni. Le speranze di passaggio del turno dei piemontesi, dunque, sono sicuramente riposte anche in questo appuntamento, che potrebbe essere anche decisivo in tal senso alla fine dei giochi., come seguire il matchLa compagine inglese, dal suo canto, ha un solo punto in meno rispetto ai piemontese e vuole assicurarsi un successo in trasferta per completare il sorpasso e rientrare tra le prime otto del torneo.