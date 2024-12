Ilgiorno.it - Incidente a Milano, la città si solleva per la mamma morta investita: “Ora blocco totale del traffico”

– “Fermiamoci tutti”. È l’ennesima esplosione di rabbia quella seguita alla morte della giovane madre di 34 annie uccisa da un camion in viale Renato Serra a. L’autista pirata del mezzo pesante, che è scappato dopo l’, è stato individuato e arrestato dalla polizia mentre stava provando a fuggire dalla. Ma la tragedia, avvenuta mentre la donna stava accompagnando i due figli di un anno nel passeggino insieme alla nonna, hato le associazioni di pedoni milanesi che ora chiedono al Comune “una giornata di lutto cittadino edelsabato 21 o domenica 22 dicembre”.di 34 anni uccisa da un camion mentre attraversa sulle strisce con i gemellini nel passeggino: arrestato l’autista “I figli e la nonna si sono salvati: condannati a una vita senza la loroe senza una figlia”, hanno scritto su Instagram diversi collettivi per la sicurezza stradale, che per il 12 dicembre hanno organizzato un presidio all’angolo tra viale Scarampo e viale Serra.