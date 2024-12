Ilnapolista.it - Il Telegraph attacca Infantino: “L’assegnazione del Mondiali all’Arabia è la più vile svendita dello sport”

Ormai manca poco, il presidente Fifaoggi pomeriggio assegnerà ufficialmente il Mondiale 2030 e 2034, rispettivamente a Spagna, Portogallo e Marocco e, il secondo,Saudita. Altutto questo non va già (ma non è l’unico). “Di nascosto, per acclamazione, senza nemmeno un accenno di controllo veramente indipendente, la Fifa è pronta a suggellare forse la piùnella storia“.Infatti, come sottolinea il quotidiano, “non ci sarà alcuna votazione vera e propria. Questa volta ci sarà solo una sterile videoconferenza per convalidare un fatto compiuto“. La cosa ancora più sorprendente è che“non solo sta attraversando questa gigantesca dimostrazione di avidità e riciclaggio di reputazione con un decennio di anticipo, ma sta anche evitando qualsiasi inquisizione su come sia successo“.