Fiorentina-Lask Palladino in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Raffaele, alla vigilia della sfida valida per la quinta giornata della nuova Conference League 2024/25 tra. Viola che si trovano attualmente al sesto posto della classifica con nove punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta, quella sul campo dell’Apoel Nicosia che è anche l’unico ko dei gigliati da metà settembre a questa parte. Davanti nella graduatoria ci sono Chelsea e Legia Varsavia, uniche a punteggio pieno, poi Jagiellonia, Vitoria Guimaraes e Rapid Vienna a quota 10.Il ruolino di marcia di Kean è compagni è strepitoso in campionato, e la sfida di Conference contro gli austriaci può fare da trampolino di lancio per le prossime uscite anche in Serie A.