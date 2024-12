Declino imprenditoriale a Macerata | chiudono 84 imprese al giorno

Ilrestodelcarlino.it - Declino imprenditoriale a Macerata: chiudono 8,4 imprese al giorno

Ogninella nostra provinciamediamente 8,4, una ogni due ore e tre quarti circa. Questo non è solo un dato economico, ma un dramma umano. Ogni chiusura, infatti, porta con sé il sacrificio di generazioni e mette in ginocchio famiglie e comunità. Massimiliano Moriconi, direttore della Cna di, lancia l’allarme rispetto a quello che, sulla base dei dati della Camera di commercio, si presenta come un vero e proprio, una emorragia che sembra non avere fine. Tra il 2021 e il 2024 il numero diattive in provincia diè diminuito da 34.062 a 30.804, 3.258 in meno pari ad un calo del 9,6%, con flessioni più marcate nel commercio (-15,7%), manifatturiero (-10,8%) e costruzioni (-12,5%). Una situazione che condividiamo con il resto della regione, anche se "oggi la nostra provincia continua a perdere, ma con numeri più contenuti rispetto alle altre province marchigiane".