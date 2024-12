Puntomagazine.it - Casoria: stoccava fuochi d’artificio in un box. Incensurato arrestato dai Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

di vario tipo atra cui “Copra”, “cipolle” e 3 chili divari di cui è vietata la vendita a minori di 14 e 18 anniIdella Compagnia di Bagnoli hanno tratto in arresto, per detenzione abusiva di materiale esplodente, un operaio 21ennedel luogo.I militari hanno scoperto che teneva stoccati, in un box di cui aveva la disponibilità,di vari tipi: più di 700 “Cobra”, 17 “cipolle” artigianali e 3 chili divari di cui è vietata la vendita a minori di 14 o 18 anni.Nel box, potenzialmente molto pericoloso poiché si trova nel seminterrato di un palazzo, sono intervenuti idel Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Napoli per mettere in sicurezza il materiale, che è stato poi sottoporlo a sequestro.