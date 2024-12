Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti in sala d’attesa al Bellaria, giochi e carezze con i pazienti malati di tumore

Bologna, 11 dicembre 2024 - Conforto e serenità. Gli amici a 4 zampe sanno portare benessere emotivo aidurante il loro percorso di cura, riducendo l’ansia e lo stress in. È da questo assunto che è nato il progetto "4 zampe per la vita: Pet therapy al fianco deioncologici”, ideato dall'ospedalein collaborazione con le associazioni Onconauti e ChiaraMilla, a sostegno deidell’oncologia. Dal primo gennaio 2025 all’ospedaledi Bologna iaddestrati appositamente per la pet therapy saranno di casa. È la prima esperienza in Emilia-Romagna attivata a favore dioncologici adulti all’interno di un presidio ospedaliero. Pet therapy, perché fa bene Le associazioni al fianco dell’Ausl La raccolta fondi per il progetto di Pet Therapy Pet therapy, perché fa bene Ogni settimana, iin carico al Day service oncologico, che affrontano un lungo periodo di cura, parteciperanno a sessioni guidate da professionisti specializzati negli Interventi assistiti con animali (IAA).