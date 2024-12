Lanazione.it - Boom di nuovi soci al Lions Club Firenze Filippo Neri

, 11 dicembre 2024 – Lucia Banti, Luca Scuffi Abati, Monia Pesci, Giulietta Casadei, Carola Ferrari, Mario Marcarini e Alina Raluca. Questi i nomi dei setteentrati ieri sera a far parte della grande famiglia internazionale dei, attraverso l’iscrizione al, presieduto per l’annata in corso da Simone Cappelli. Sette professionisti che, da ora in avanti, metteranno a servizio della comunità (con particolare attenzione ai bisogni del nostro territorio) io proprio tempo e le proprie competenze umane e professionali. “Asazioni come i– sono state le parole della vice presidente della Regione Stefania Saccardi - permettono alle istituzioni di essere più efficaci nel loro operare e ai lorodi trasformarsi in uno strumento di intervento concreto a sostegno delle realtà bisognose del nostro territorio.