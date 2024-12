Sport.quotidiano.net - Atalanta subito al lavoro dopo il Real: test amichevole contro il Caravaggio vinto 5-1

Bergamo – Nessun riposo per l’la battaglia di martedì sera al GewissilMadrid. Nel pomeriggio il tecnico Gian Piero Gasperini ha riportato i suoisui campi di allenamento del centro sportivo di Zingonia: seduta di scarico per gli undici titolari impegnati la sera precedentei Galacticos, mentre chi è subentrato nella ripresa e chi non ha avuto minutaggio è stato schierato in una partitella aperta al pubblicoi dilettanti della USD. Vittoria per 5-1 dei nerazzurri dominatori del primo tempo con le reti di Samardzic, Kossounou, Retegui e del 19enne Palestra, mentre nella ripresa Brescianini ha portato il punteggio sul 5-0 prima della rete della bandiera delfirmata dall’oriundo argentino Reinero. Hanno svolto terapie personalizzate, oltre a Scamacca, sia Juan Cuadrado che Giorgio Scalvini che oggi ha festeggiato il suo 21esimo compleanno ai box, per via della spalla sinistra sub lussatail trauma contusivo-distrattivoin una caduta di gioco durante la seduta di allenamento di lunedì.