Ilfattoquotidiano.it - Addio a Riccardo Bonacina, fondatore della rivista del terzo settore Vita e pioniere del giornalismo sociale in Italia. Aveva 70 anni

È morto mercoledì mattina a 70, lo storico periodico che dal 1994 si occupa di temi sociali, die di volontariato. È stato ildelin.Stefano Arduini, che dal 2018 ha preso il posto di Giuseppe Frangi come direttore dimagazine e del sito, lo ricorda in un articolo che apre il portale. “Nel 1994fonda, che allora in molti definirono “L’Espresso del””, racconta. “Il primo numero uscì il 27 ottobre 1994. Un giornale quasi clandestino, certamente ribelle nato da «un moto di rabbia», come amava ricordare, di fronte al fatto che nella dieta mediatica di allora i temi dele dell’impegno civile erano considerati ancillari: buone azioni di buona gente, ma che in fondo contavano poco.