Volley Mondiale per Club maschile 2024 | Trento parte con una netta vittoria per 3-0 sullo Yazd

Tutto come da pronostico per l’Itas Trentino nella partita inaugurale della Pool B del Fivbperdi. Gli uomini di Fabio Soli, trionfatori dell’ultima Champions League, iniziano in maniera positiva il loro cammino nel torneo intercontinentale, sconfiggendo per 3-0 (25-12, 25-22, 25-21) lo, formazione iraniana guidata da coach Rahman Mohammadirad, seconda classificata alasiatico per. All’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile, affermazioneper la squadra italiana, che soffre leggermente solo nellacentrale del secondo set, riuscendo però ad alzare sempre il livello nei momenti topici della sfida. Top scorer del match con i suoi 11 punti è Daniele Lavia con i 10 di Michieletto e i 9 di Rychlicki a fare da contorno.