Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 10 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

10, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sulla prima giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest (Ungheria). Un day-1 in cui l’Italia punta a recitare un ruolo da protagonista nella Duna Arena. Assisteremo anche alla prima giornata di incontri del Mondiale per club di volley maschile con Trento e Civitanova ai nastri di partenza e desiderose di fare la differenza.Sul versante femminile, Conegliano sarà impegnata in Champions League e affronterà il Martiza Plovdiv e vorrà confermare la propria superiorità. In tema di competizioni europee, ci sarà anche la Champions League di calcio con Inter e Atalanta in campo, contro il Bayer Leverkusen e il Real Madrid.