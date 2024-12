Gamberorosso.it - Inizia la nuova stagione di Masterchef: addio al giudice ombra, i concorrenti potranno giocarsi l'All in per entrare

Il 13 dicembre parte la quattordicesima edizione diche, come di consueto, ci accompagnerà per tutte le feste natalizie. Quest’anno ci saranno molte novità nelle prove, l’unica certezza è il trio dei giudici che non si cambia: Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, che in conferenza stampa di lancio, spiega: «Siamo davvero uniti, non c’è competizione. Antonino, ad esempio, mi serve molto come “analista”: quando arrivo ae sono super depresso c’è lui che mi libera, mi aiuta, Giorgio ci serve, si mette in mezzo con suo aplomb inglese e tiene tutto organizzato». Ma la vera forza, come racconta ancora Barbieri: «È che ci sentiamo anche fuori da, ci chiamiamo, non ho mai chiamato Cracco o Bastianich come chiamo loro».All in e blind testLa prima novità è l’All in con Blind test.