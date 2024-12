Zonawrestling.net - FOTO: Sable appare quasi irriconoscibile 20 anni dopo aver lasciato la WWE

è stata una delle personalità più popolari della WWE durante l’Attitude Era. Ha ricevuto alcune delle ovazioni più forti in quell’epoca, quando personaggi del calibro di Stone Cold Steve Austin, The Rock, Mick Foley, The Undertaker, Triple H e innumerevoli altri che fanno parte della Hall of Fame erano presenti nello stesso show.vinse il WWE Women’s Championship nel 1998, ma lasciò la compagnia sotto una cattiva luce nel 1999, quando fece causa alla federazione per molestie sessuali. Nonostante la controversia, tornò nel 2003, ma la sua carriera durò solo un anno.La maggior parte dei fan del wrestling oggi conoscecome la moglie di Brock Lesnar, dato che fa pochissime apparizioni pubbliche. Per la cronaca, la carriera di quest’ultimo in WWE è in dubbioche è stato citato nella causa per traffico sessuale intentata contro Vince McMahon all’inizio del 2024.