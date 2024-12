Lanazione.it - Cresce la rete di protezione civile. Ci sono trenta nuovi volontari

A conclusione del corso di formazione tenuto dalla Misericordia di Abetone e Popigliostati promossi tanto, tra i quali anche il sindaco di Abetone Cutigliano che ha inviato le congratulazioni aioperatori didella Montagna Pistoiese. "Sabato, 7 dicembre – scrive Gabriele Bacci –, non è stato solo un giorno di esami, ma una giornata di festa per la nostra comunità. Grazie all’impegno di quasi, (dodiciquelli che fanno parte dell’associazione di Popiglio) la nostradisi è ulteriormente rafforzata. Ringrazio di cuore la Misericordia di Abetone e di Popiglio per aver organizzato questo corso così importante. Il vostro altruismo è un esempio per tutti noi e dimostra che, lavorando insieme, possiamo costruire un futuro più sicuro e solidale.