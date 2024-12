Romadailynews.it - C’era una volta Roma.. ”CASA DEI CRESCENZI”

Leggi su Romadailynews.it

Ci troviamo in via Luigi Petroselli 54, nel Rione Ripa, ad ammirare ladei.Raro esempio di aristocraziana, venne costruita tra il XI e XII secolo da Niccolò, figlio dio e Theodora. Ladeiera anche chiamata “di Ponzio Pilato” in quanto davanti ad essa si fermava la famosa via Crucisna che dal Borgo giungeva fino al monte Golgota (l’attuale Monte dei Cocci) per la Stazione della decisione finale di Pilato su Gesù crocifisso.Niccolò deiornò lain modo caotico, con motivi architettonici antichi e diversi tra loro, allo scopo di ricordare e rinnovare l’antico decoro diche egli fanaticamente, tanto rimpiangeva. Vennero utilizzati frammenti di sculture in marmo e pilastri in mattoni, senza aver ordine alcuno, se non quello dell’ostentazione.