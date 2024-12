Terzotemponapoli.com - Bonucci: “Allegri mi ha mandato al diavolo”

: “mi haal”Mi disse che ero un ingenuo”Torna sul canale YouTube PrimeVideoSport IT, l’appuntamento con Fenomeni, il format social condotto da Luca Toni – campione del mondo 2006 e ora commentatore di Prime Video per la UEFA Champions League, che intervista in esclusiva i grandi campioni del calcio, ripercorrendone la carriera che li ha resi leggendari.Protagonista di questa puntata è Leonardo, ex difensore bianconero e attualmente assistente tecnico della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi. Ai microfoni di Prime Videoha ripercorso la sua carriera da calciatore, la sua esperienza alla Juventus e quella oggi da neo allenatore e parlando del futuro ha condiviso il sogno di guidare la Juventus in Champions. Era fine giugno, mi chiama il procuratore e mi dice che c’era questa possibilità.