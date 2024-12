Auto De Meo Acea | l’Ue ascolti di più l’industria europea

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 10 dic. (askanews) –deve coinvolgere di più, con un ruolo più attivo, il settore dell’motive quando elabora i suoi regolamenti sulla transizione verde che hanno un grande impatto su questa industria, e se è nel suo ruolo fissare degli obiettivi politici a lungo termine, come l’a zero emissioni di CO2 dal 2035, deve però ascoltarestessa, le soluzioni concrete che propone, riguardo al percorso per arrivare a quegli obiettivi. Lo ha detto oggi a Bruxelles Luca De Meo, il presidente uscente dell’, l’Associazionedegli industriali dell’motive, durante una conferenza stampa in occasione della fine del suo mandato, e in previsione dell'”motive Industrial Action Plan” che la nuova Commissioneha annunciato presenterà nei prossimi mesi.