Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-12-2024 ore 08:15

Leggi su Romadailynews.it

9DICEMBREORE 7.20 ERICA TERENZIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAGià INTENSO IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA, IN PARTICOLARE IN DIREZIONE, MA VEDIAMO LA SITUAZIONE NEL DETTAGLIORALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA ALTEZZA MALBORGHETTO E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SANTA COLOMBA.FILE SULLA DIRAMAZIONESUD AL’ALTEZZA DEL RACCORDO SEMPRE IN INGRESSO A.CODE A TRATTI SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E VIA DI PRATICA VERSO IL GRA.E PROPRIO SUL RACCORDO ANULARE: FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPA.RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E NOMENTANA.FORTI DISAGI SUL TRATTO URBANO DLLA A24-L’AQUILA: AUTO IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.