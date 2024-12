Lapresse.it - Taiwan, Taipei ordina esercitazioni in risposta alle manovre cinesi

Leggi su Lapresse.it

Per “contrastare le attività” delle forze armate, il ministero della Difesa diha “avviatodi prontezza al combattimento e monitorerà attentamente la situazione. Qualsiasi provocazione unilaterale potrebbe minare la pace e la stabilità indo-pacifica. Affronteremo tutte le incursioni nella zona grigia e garantiremo la nostra sicurezza nazionale”. Lo annuncia su X lo stesso dicastero di. In precedenza il ministero aveva denunciato lemilitari di Pechino, in particolare, la designazione di “sette zone di spazio aereo riservato a est di Zhejiang e Fujian“.aveva anche individuato formazioni “navali del Comando del teatro orientale, settentrionale e meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione (cinese ndr)” e della Guardia costiera di Pechino che “stanno entrando nelle aree attorno allo Stretto die al Pacifico occidentale”.