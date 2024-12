Sport.quotidiano.net - Superato l’esame Thiago. Strategia e psicologia: è il Bologna di Italiano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Datemi un centravanti e vi solleverò il mondo. A Vincenzohanno dato Castro, che qui lo scorso anno era il centravanti di scorta. Il presunto titolare del nuovo corso, Dallinga, anche a Torino si è invece perso nelle nebbie di un ingresso in campo impalpabile. Forse, nel finale convulso in cui la Juve ha riacciuffato la partita con nervi e cuore, con un centravanti vero in grado di tenere alta la squadra, come fin lì aveva fatto Castro,avrebbe potuto finalmente festeggiare una gioia piena allo Stadium. E con lui tutto il. Anche così però Vincenzino nostro ha di che essere fiero del suo lavoro. Con un solo centravanti vero a disposizione e una batteria di rinforzi dell’ultima estate in cui si alternano luci e ombre (bilancio dello Stadium: da una parte il gol di Pobega, l’assist di Holm e il coraggio di Dominguez, dall’altra l’erroraccio fatale di Miranda e l’inconsistenza di Dallinga e Iling-Junior) in quattro mesi il tecnico di Ribera è riuscito a dare un verso al suo, creando un’identità di squadra che passa dallo spogliatoio al campo senza soluzione di continuità, abbinando prestazioni e risultati e forse, dopo la notte allo Stadium, facendo perfino ricredere il folto partito di quelli che "non rivedremo mai più il calcio di Motta".