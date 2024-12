Ilrestodelcarlino.it - Rovigo, mostra su Cristina Roccati a Palazzo Roncale. La donna che ‘osò’ studiare la fisica

, 7 dicembre 2024 – Unache celebra il coraggio di chi ha saputo sfidare i pregiudizi del suo tempo, tracciando la via per le generazioni future. Le porte disi sono aperte per raccontare una storia mai raccontata prima: quella di una giovane che rivoluzionò il ‘700 con una quindicenne che sfida l’ordine costituito per inseguire un sogno “proibito”: la. A soli 15 anni, infatti,partì da una piccoladi 5.000 abitanti pera Bologna. In un’epoca in cui le università erano “palestre esclusive per maschi benestanti”, lei divenne la terzalaureata al mondo. A presentare lail presidente della Fondazione Cariparo Gilberto Muraro, la sindaca Valeria Cittadin, il presidente dell’Accademia dei Concordi Pier Luigi Bagatin e la curatrice Elena Canadelli.