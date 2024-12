Metropolitanmagazine.it - Puntare sulla transizione energetica per contrastare il caro bollette

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Esiste un termine che si sente sempre più spesso nominare a livello globale:. Si riferisce a un processo urgente e necessario per raggiungere un futuro sostenibile a livello energetico, reso necessario dal grave e radicale cambiamento climatico in corso e dall’esaurimento ormai imminente delle risorse fossili utilizzate fino ad oggi.Si tratta quindi di una sfida che riguarda l’intero pianeta e che coinvolge il sistema di produzione, distribuzione e consumo di energia, che deve inesorabilmente cambiare, diventando più sostenibile, ecologico e sicuro.Gli obiettivi primari dellaPer garantire un futuro positivo e sostenibile al pianeta e all’umanità, laha fissato una serie di obiettivi di vitale importanza.Prima di tutto, si punta alla riduzione delle emissioni nocive in atmosfera (derivanti principalmente dalla produzione e dal consumo di energia), per bloccare il cambiamento climatico e abbassare il livello di inquinamento che sta lentamente, ma gradualmente “rovinando” l’ambiente.