Ilfattoquotidiano.it - Pietro Pellegri, con lui la sfortuna ci vede benissimo: ennesimo infortunio. Questa volta si è rotto il crociato: stagione finita

è toccato a. Anche se verrebbe da dire “ancora e ancora e ancora”. Ha solo 23 anni l’attaccante dell’Empoli in prestito dal Torino, ma i guai fisici che lo stanno tormentando nella sua carriera fanno pensare che, forse, continuare possa essere un rischio. Si scriveva “” in riferimento alla rottura del legamento: non una novità, purtroppo, in questo campionato per tantissime squadre. Ma questonon solo fa finire laal giocatore, che sembrava aver trovato una buona regolarità di prestazioni in Toscana, ma fa davvero pensare a quali reali prospettive possa avere l’ex Milan.Basti consultare il sito Transfermarkt per capirlo. Il portale è estremamente preciso per quanto riguarda la cronaca degli infortuni di un calciatore. Nel caso di, si è già a pagina 3.