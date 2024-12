Nerdpool.it - PENSARE COME MEDEA di Bianca Sorrentino: recensione

Le donne del mito incarnano una molteplicità cheben racconta in, un saggio che pubblica per Il Saggiatore, nel quale l’autrice ci mostra quanto ancora queste ribelli abbiano da insegnarci. Tramasignifica abbracciare la nostra forza interiore, anche quando il mondo sembra voltarci le spalle. Significa rifiutare di essere vittime, rivendicare la nostra libertà e lottare per ciò in cui si crede, proprio, la maga che osa sfidare il potere maschile e ribellarsi all’ingiustizia. Ma non solo: significa anche amare con la passione di Calipso, ammaliare con la saggezza di Circe, resistere con la tenacia di Penelope, combattere per la legge del cuoreAntigone, scegliere la mitezzaIsmene, ispirare un amore eternoEuridice.