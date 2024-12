Ilfattoquotidiano.it - “Partita truccata, da inizio anno vedo arbitraggi scandalosi”: il presidente del Trapani sbotta dopo la sconfitta col Benevento

“E’ stato impresentabile, a favore della squadra ospite che chiude lasenza un ammonito. Se ilMarani non insiste con il VAR in Serie C continuiamo a vedere campionati truccati“. Al termine di, come riporta La Casa di C, ildei siculi Valerio Antonini si è sfogato senza freni rilasciando alcune dichiarazioni che, se confermate, sarebbero molto dure.“Difficile prendermela con la squadra, aveva dominato. Quando ti trovi davanti a situazioni del genere la squadra aveva già capito l’atteggiamento dell’arbitro. Ilaveva dominato. Abbiamo commesso ingenuità nonostante le possibilità che abbiamo avuto per fare il secondo gol. Non ho mai avuto l’impressione che ilpotesse essere pericoloso fino al rigore”, ha detto il numero uno delche poi ha proseguito parlando dell’o: “L’allenatore del Milan Fonseca ha fatto bene a lamentarsi, loro in Serie A, hpure il VAR mentre qui devi pregare Dio per far venire un arbitro in grado di gestire le partite.