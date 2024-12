Lanazione.it - Neve in Toscana, anche oggi fiocchi fino a bassa quota

Firenze, 9 dicembre 2024 – “La prima vera nevicata della stagione sulle nostre montagne! Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, 25 cm al Passo della Cisa, 15 cm al momento ad Abetone Boscolungo e sull'Amiata. Nevica e continuerà a nevicare nella giornata sopra i 500-700 metri in Appennino, dai 900 m sull'Amiata. Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della”. Lo scriveva ieri sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Le splendide immagini dellainLe previsioni indicanopernevicate. Come ha spiegato ieri il Lamma, “isi spingono fin verso i 600-700 metri al confine con l'Emilia. I fenomeni insisterannoal pomeriggio di lunedì.