Netflix | attenzione alla nuova truffa che con una falsa email annuncia la sospensione dell’account

Negli ultimi giorni, gli abbonati disono stati avvisati di unainsidiosa che si diffonde rapidamente attraversoe messaggi SMS. Questa frode, che sfrutta la popolarità del servizio di streaming, si presenta come una comunicazione ufficiale da parte dindo ladell'account a causa di problemi di pagamento. Ma dietro a questo avviso si nasconde un tentativo di phishing volto a rubare dati personali e informazioni di pagamento. Il meccanismo dellaè semplice ma efficace: gli utenti ricevono un'o un SMS che afferma che il loro accountè stato sospeso. Il messaggio include un link che conduce a una pagina di accesso, progettata per assomigliare perfettamente al sito ufficiale di. Qui, le vittime vengono invitate a inserire le proprie credenziali e, in alcuni casi, anche a effettuare un pagamento per "riattivare" l'account.