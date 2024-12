Liberoquotidiano.it - Mutande mestruali: simbolo di nuova libertà

(Adnkronos) - Sempre più persone preferiscono prodotti riutilizzabili ed ecologici per il ciclo mestruale: INTIMINA lancia la sua biancheria intima mestruale BloomLa ricerca dimostra che i prodotti riutilizzabili per il ciclo mestruale stiano diventando sempre più popolariNella moda sostenibile e nella gestione delle mestruazioni, sta prendendo piede una tendenza rivoluzionaria: la biancheria intima per il ciclo mestruale. Sono finiti i giorni degli assorbenti e dei tamponi usa e getta; al loro posto, le donne stanno optando per un'alternativa più ecologica e comoda, in linea con i loro valori eco-consapevoli. Che sia indossata da sola o abbinata alle coppetteper chi desidera una maggiore sicurezza, la biancheria intima per il ciclo mestruale offre comfort e sicurezza durante tutto il ciclo mestruale.