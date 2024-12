Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, alluvioni e rischio esondazioni: scatta l’allerta in 6 regioni

Ilcontinua a colpire l’, con una perturbazione atlantica che porta una serie di avvisi meteorologici. Per domani, martedì 10 dicembre, la Protezione Civile ha emesso un allerta arancione per ilidraulico e idrogeologico in alcune aree dell’Emilia-Romagna, insieme a un’allerta gialla in seiper la possibilità di temporali. Questa situazione è dovuta agli effetti persistenti di un vortice di bassa pressione che continuerà a influenzare il territorio nazionale fino a metà settimana, quando le condizioni meteo dovrebbero migliorare.Leggi anche:Firenze, esplosione in una raffineria: ci sono 2 morti, 9 feriti e 3 dispersi. Aperta un’inchiestaSecondo le ultime previsioni, il Dipartimento di Protezione Civile ha classificato per domani un’allerta arancione peridrogeologico e idraulico in diverse zone dell’Emilia-Romagna orientale e un’allerta gialla in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia.