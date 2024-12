Quotidiano.net - Lorenzo squalificato? Cosa succede stasera al Grande Fratello

Leggi su Quotidiano.net

Spolverato di nuovo al centro del dibattito. Nella puntata di oggi, lunedì 9 dicembre, delil concorrente milanese sarà di nuovo protagonista di diversi blocchi del programma. Negli ultimi giorni l’inquilino della Casa è stato protagonista, come ormai avviene da tempo, di diverse discussioni fuori e dentro il reality show.e Shaila si sono lasciati: è vera rottura? A far discutere gli inquilini è stata la rottura della storia d’amore - autentica come una banconota da 13 euro - con Shaila Gatta. Da amore folle a “se sei così per me è finita” nel giro di qualche settimana: un ottovolante di emozioni. E di teatrini. Di cui ovviamente si parlerà anche questa sera., Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta nuove concorrente: quando entra Si parlerà anche della possibile squalifica per bestemmia dello stessoSpolverato.