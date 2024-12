Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese esce leggermente meglio dall’apertura

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:47 E per adesso i due appaiono calmi allaera, nessuno ovviamente si muove (scena cui ormai siamo abituati, e che pure era rara nei match precedenti,-Nepomniachtchi compreso).10:44 Prima vera riflessione di una certa lunghezza per, che ora può semplicemente giocare Ae6 oppure Te8, niente di roboante, molto in tema di sviluppo.10:41 Scelta logica sì, questa, ma pochissimo giocata: ne esistono 4 esempi noti. Ora tocca apensare, di fatto siamo fuori teoria.10:40 10. Te1. Una delle due scelte logiche.10:39 I piani sono sempre gli stessi di prima, con l’aggiunta di una Dd2 che serve più che altro a collegare le Torri. Rimane da capire quale seguito vuole mettere in scena il.10:36 Siamo ancora sulla linea della Sonis-Vokhidov citata, giocata a tempo veloce.