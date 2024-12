Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: gioco altamente posizionale in questa 12a partita del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:34 La molto interessante posizione attuale mentreè sceso sotto l’ora e mezza di riflessione.ha 57’45”.##WorldChessChampionshipA slightly suboptimal move played by12.h3 followed by Be3 to target c4 pawn, remove d3 pawn, exchange the Queens and go for a draw! Butmoved the King – 13.Kh2, looking for Rook lift! pic.twitter.com/2kh8WXraAa— Chess Gym HQ (@WarCampaigner) December 9,11:31 Adesso oltre alla già nota Te8ha la possibilità di giocare Dd7 come sostegno all’Alfiere nonché “connessione” delle Torri.11:28 Molto interessante, molto solida 13. Rh2 di, non rischia niente, protegge ulteriormente il Re e mantiene attiva tutta la parte restante della posizione.