Le nomination dei Golden Globe 2025 | snobbati Gaga e Joaquin Phoenix

La notte del 5 gennaio andranno in onda ie poco fa la fondazione non profit che organizza l’evento ha rivelato la lista completa delle. Record per il film Emilia Pérez con ben dieci, un vero record. Bene anche gli italiani, Luca Guadagnino è presente con il suo film Challengers, Maura Delpero con Vermiglio e Isabella Rossellini.invece Lady, Joker: Folie à Deux non ha ottenuto nemmeno una, ma per molti questa non è stata una grande sorpresa.Ladysnubbed for their performances in ‘Joker: Folie à Deux’ ats. pic.twitter.com/2oWwe1XrO9— Pop Crave (@PopCrave) December 9, 2024Tutte ledei.Miglior film drammaticoConclaveThe BrutalistDune – Parte dueSeptember 5A Complete UnknownNickel BoysMiglior film musical o commediaAnoraChallengersEmilia PérezA Real PainThe SubstanceWickedMiglior registaJacques Audiard, Emilia PérezSean Baker, AnoraEdward Berger, ConclaveBrady Corbet, The BrutalistCoralie Fargeat, The SubstancePayal Kapadia, Amore a MumbaiMiglior attore in un film drammaticoAdrien Brody, The BrutalistTimothée Chalamet, A Complete UnknownDaniel Craig, QueerColman Domingo, Sing SingRalph Fiennes, ConclaveSebastian Stan, The ApprenticeMiglior attrice in un film drammaticoPamela Anderson, The Last ShowgirlAngelina Jolie, MariaNicole Kidman, BabygirlTilda Swinton, La stanza accantoFernanda Torres, Io sono ancora quiKate Winslet, LeeMiglior attore in un film musical o commediaJesse Eisenberg, A Real PainHugh Grant, HereticGabriel LaBelle, Saturday NightJesse Plemons, Kinds of KindnessGlen Powell, Hit ManSebastian Stan, A Different ManMiglior attrice in un film musical o commediaAmy Adams, NightbitchCynthia Erivo, WickedKarla Sofía Gascón, Emilia PérezMikey Madison, AnoraDemi Moore, The SubstanceZendaya, ChallengersMigliore attore non protagonistaYura Borisov, AnoraKieran Culkin, A Real PainEdward Norton, A Complete UnknownGuy Pearce, The BrutalistJeremy Strong, The ApprenticeDenzel Washington, Il gladiatore 2Migliore attrice non protagonistaSelena Gomez, Emilia PérezAriana Grande, WickedFelicity Jones, The BrutalistMargaret Qualley, The SubstanceIsabella Rossellini, ConclaveZoe Saldaña, Emilia PérezMiglior attore in una serie drammaticaDonald Glover, Mr.