Ilrestodelcarlino.it - La Vigor all’ultimo respiro, pari Recanatese

0 : Boscolo 6, Ippoliti 6, Orsi 6 (30’st Fagotti 6), Salviato 6,5, Gemini 6, Filì 6,5, Di Gilio 6,5, Marchetti 5,5 (16’st Rao 6,5), Fontana 6,5, Stampete 6 (38’st Jirillo SV), Bauco 6 (48’st Seck SV). A disp.: Simoncelli, Pagni, Gentilforti, Cani, Boglione. All. Schettino 6: Del Bello 6,5, Mondini 6, Alfieri 6,5, Ferrante 6,5, Cusumano 6,5, Canonici 6 (27’st Pepa 6), D’Angelo 6, Ferrante 6,5, Raparo 6,5, Bellusci 6, Spagna 6. A disp.: Talozzi, Manfredi, Gomez, Masi, Pesaresi, Buzzecchese, Marchegiani, Valleja. All. Bilò 6,5 Arbitro: Iurino di Venosa Note - Ammoniti Salviato (S), Gemini (S), Cusumano (R), Bilò (R) Arriva un altro pareggio per lache ferma il Sora sullo 0-0. Allo stadio ’Tomei’ la squadra di Bilò strappa un altro punto che serve a muovere la classifica, che vede ora i giallorossi a quota 14 ed a -2 dalla coppia Avezzano-Sora che occupano il primo slot utile della zona salvezza.