La Promessa, anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2024: Jeronimo viene assassinato

Un nuovo omicidio porta tanto scompiglio a La Promessa. Stavolta a rimetterci la vita è Jeronimo Gamboa, il valletto di Pelayo Gomez de la Serna complice del traffico illegali di armi portato avanti con Mister Cavendish. Non a caso, i sospetti del fidanzato di Catalina de Lujan si concentrano proprio sull'acquirente inglese e sul nuovo socio Lorenzo de la Mata. Ecco le anticipazioni. Lunedì 9 dicembre: Lorenzo stringe un patto segreto con Cavendish Lorenzo, in qualità di nuovo socio, si offre di riparare all'errore di Jeronimo e Pelayo, fornendo lui le armi che servono a Cavendish e in cambio pretende più soldi.